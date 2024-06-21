ПОЛИТИКА
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Первое применение «монстр-бомбы» в Украине
Россия впервые сбросила на Украину бомбу ФАБ-3000, сообщает Международное французское радио со ссылкой на российские источники
Первое применение «монстр-бомбы» в Украине
ФАБ-3000 / Фото: Минобороны РФ / Others
21 июня 2024 г.

Российские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено первое боевое применение авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), весом три тонны. Об этом сообщило также Международное французское радио со ссылкой на российские источники.

По данным источников, удар был нанесен по селу Липцы в Харьковской области, где продолжаются интенсивные боевые действия. Источники агентства ТАСС также подтвердили эту информацию.

«Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 М-54 УМПК, поразив здание «Новой Почты» № 1 в Липцах Харьковской области. Тяжелая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ему серьезный ущерб», — сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных.

Российский телеграм-канал, разместивший видео со сбросом ФАБ-3000 М-54, отметил, что это «первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК». По данным канала, «радиус сплошного поражения» у этой бомбы составляет 230 метров, а «осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров».

Корректируемые бомбы, в отличие от обычных, можно сбрасывать с расстояния нескольких десятков километров от цели, что позволяет российским самолетам оставаться вне зоны действия украинских систем ПВО.

Украинские вооруженные силы планируют бороться с этой угрозой с помощью истребителей F-16, первые из которых должны поступить на фронт этим летом, сообщает Международное французское радио.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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