Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий был задержан в рамках расследования уголовного дела экономического характера, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме. Перед этим оперативники провели осмотр его жилища. Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера», - сказал собеседник агентства. Он не уточнил процессуальный статус Новицкого в настоящий момент.

По информации СМИ, он может находиться на беседе с правоохранителями.

Евгений Новицкий – миллиардер, выпускник МГТУ им. Баумана, кандидат технических наук. В середине 90-х годов он был одним из основателей холдинга АФК «Система» (владеет МТС) и долгое время возглавлял его. Сейчас он является заместителем главы группы «ФосАгро».

«ФосАгро» – крупнейший в Европе производитель фосфорных удобрений. В 2023 году компания увеличила выпуск агрохимической продукции до рекордных 11,3 млн тонн. Группа включает в себя АО «Апатит» (Череповец) и его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров – Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, с долей в 20,6%.