Член коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич, заявил поселенцам на оккупированном Западном берегу, что правительство ведет скрытую работу по необратимому изменению системы управления территорией. Цель плана – укрепить контроль Израиля над Западным берегом, не вызывая обвинений в формальной аннексии.

В записи речи, произнесенной на частном мероприятии, Смотрич сказал: «Я вам говорю, это крайне драматично. Такие изменения меняют ДНК системы». Он подчеркнул, что программа направлена на предотвращение превращения Западного берега в часть палестинского государства.

Официальная позиция израильского правительства заключается в том, что статус Западного берега остается открытым для переговоров между израильскими и палестинскими лидерами. Верховный суд Израиля постановил, что управление территорией является временной военной оккупацией, а не постоянной гражданской аннексией.

В своей речи 9 июня Смотрич описал план по передаче власти над Западным берегом из рук израильских военных в руки гражданских лиц. Части плана уже были реализованы за последние 18 месяцев, и некоторые административные полномочия уже переданы гражданским.

«Мы создали отдельную гражданскую систему, чтобы в мире не говорили, будто мы совершаем аннексию», — цитирует газета слова Смотрича. Министр рассказал о постепенной передаче полномочий от военных к гражданским чиновникам. По его словам, чтобы отвлечь международное внимание, правительство позволило министерству обороны продолжать участвовать в управлении, создавая впечатление, что военные все еще играют ключевую роль в управлении Западным берегом.

«Это будет легче принять с точки зрения международного права и правосудия», — сказал он.

Журналисты The New York Times прослушали запись речи, предоставленную участником мероприятия из антиизраильской кампании Peace Now. Пресс-секретарь Смотрича – Эйтан Фолд – подтвердил подлинность записи и отметил, что мероприятие не было секретным.

Смотрич заявил, что премьер-министр Нетаньяху в курсе деталей плана, который был частью коалиционного соглашения. «Нетаньяху полностью с нами», – сказал он.

Если правительство рухнет, будущая коалиция может отменить изменения, но действия предыдущих правительств на Западном берегу обычно оставались неизменными при смене администраций.

Палестинцы долгое время утверждали, что израильские лидеры стремятся аннексировать Западный берег, строя поселения в стратегических местах этой территории. Израиль захватил ее у Иордании в 1967 году и с тех пор заселил более 500 000 израильских граждан, в то время как около трех миллионов палестинцев подчиняются израильскому военному законодательству.

Примерно 40 процентов территории управляется Палестинской администрацией, которая зависит от сотрудничества с Израилем для получения финансирования.