Минообороны РФ возложило ответственность за удары ВСУ по аннексированному Крыму на Вашингтон и пообещало ответ США и Украине.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — сообщили в ведомстве.

По данным российского Министерства обороны, ВСУ нанесли удары пятью американскими ракетами ATACMS. В ведомстве сообщили об успешном перехвате четырех из них, а столкновение пятой со снарядом российского ПВО привело к гибели мирных жителей и ранению десятков человек.

В Минобороны уточнили, что корректировку воздушных ударов ВСУ осуществляют американские специалисты, руководствуясь собственными спутниковыми данными.

Анонимные собеседники российского государственного информагентства ТАСС из силовых ведомств утверждают, что ракеты были запущены из Николаева. Они же заявили, что российские военные намерены ликвидировать формирование, которое осуществило воздушный удар.

По информации назначенного РФ губернатора Севастополя (города в Крыму, попавшего под обстрел) Михаила Развозжаева, число жертв удара выросло до пяти.

«На настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», — написал российский чиновник на платформе Telegram.

Одной из погибших оказалась 9-летняя дочь заместителя мэра российского дальневосточного города Магадан. Об этом сообщил глава Магадана в своем телеграм-канале.

Назначенный РФ губернатор полуострова Сергей Аксенов объявил 24 июня траурным днем в регионе.