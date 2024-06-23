*** 23:22

16 раненых доставлены в больницы Махачкалы, среди них 13 полицейских, сообщили в МВД Дагестана.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции. Двое боевиков убиты.

*** 22:55

Стало известно еще об одном погибшем сотруднике силовых структур – им стал начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, прибывший на подмогу своим коллегам в Дербенте, сообщило управление МВД по Дагестану. «Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней медики помочь не смогли», — говорится в сообщении.

МВД Дагестана сообщает, что выезды из Махачкалы перекрыты. По информации силовиков, сообщники боевиков могут предпринять попытку покинуть город.

Также подтвердилась информация о том, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был задержан в связи с участием его сыновей в стрельбе в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. «Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», — сказал собеседник агентства.

В связи с ситуацией в Дагестане меры безопасности усилены в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Главы регионов заверили, что ситуация находится под контролем, и правоохранительные органы принимают дополнительные меры. О том, что силовики переведены на усиленный режим работы на фоне атак боевиков сообщили и в Северной Осетии.

*** 22:10

23 июня в Дагестане произошла серия вооруженных нападений, в ходе которых боевики открыли огонь по двум православным храмам, синагоге и посту ДПС в Махачкале и Дербенте, сообщил Национальный антитеррористический комитет. По данным на 20:30 по стамбульскому времени, в результате атак погибли шесть сотрудников полиции и священник в Дербенте, которому перерезали горло. Всего пострадали 25 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным правоохранительных органов, нападавшие могут быть связаны с международными террористическими организациями. Силовики полагают, что атаки были спланированы заранее, так как нападение на священника произошло на праздник Троицу.

МВД Дагестана сообщило о нейтрализации четырех боевиков в Махачкале. Перестрелка у церкви завершена, всех людей, укрывавшихся внутри, вывели из здания. Два нападавших на пост ДПС в Махачкале были обезврежены, еще двое задержаны на пляже «Березка». В нападении могли участвовать сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которые также были нейтрализованы.

В Дербенте силовики блокировали боевиков и готовятся к штурму. Центральная часть города обесточена, продолжаются боестолкновения. Глава Сергокалинского района Магомед Омаров подал в отставку на фоне сообщений о причастности его сыновей к нападению.

Также только что стало известно, что неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в центре села Сергокала неподалеку от Дербента, сообщило МВД. Предварительно, один человек ранен. По информации Mash, полицейские приехали в село Сергокала за главой района Магомедом Омаровым, чьи сыновья, предположительно, участвовали в нападении и были нейтрализованы.

*** 21:49

Третий участник нападения в Махачкале — 32-летний Абдусамад Амадзиев — был убит в ходе задержания, сообщает телеграм-канал Baza.

В Дербенте трое стрелков заблокированы в здании на улице Мирзабекова. Отряды Росгвардии готовятся к штурму здания, ведя перестрелку с участниками нападения.

Телеграм-канал ASTRA публикует видео с машинами БТР и вертолетами в центре Дербента.

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров написал заявление об отставке. Его сыновья, как сообщалось по предварительным данным, являются убитыми участниками нападения на полицейских. Телеграм-канал «Жемчужина» утверждает, что он был задержан силовиками.

Также региональная полиция опровергла сообщения о заложниках в церкви Махачкалы. В ведомстве добавили, что в окрестностях церкви продолжается перестрелка.

По последним данным жертвами нападавших в Дербенте и Махачкале стали 9 человек (из них семь — полицейские), 25 человек ранены. Об этом сообщил дагестанский Муфтият.

В региональном МВД сообщили о нейтрализации четверых боевиков.

*** 20:41

Дагестанские телеграм-каналы и СМИ сообщают о продолжении перестрелки в Дербенте.

Власти ввели в регионе режим контртеррористической операции.

Российский парламентарий от Дагестана генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев заявил, что видит в нападениях след Украины и НАТО.

«На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов», – утверждает депутат.

По последним данным, все шестеро жертв нападавших стрелков — полицейские.

По неподтвержденным данным в нападении в столице Дагестана участвовали сыновья главы Сергокалинского муниципалитета Магомеда Омарова — Осман и Адиль. По предварительной информации, они и являются убитыми стрелками. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Издание Readovka отмечает, что Магомед Омаров в прошлом работал в полиции.

*** 19:59

В МВД Дагестана заявили о нейтрализации двух нападавших.

Пост ведомства в телеграм-канале сопровождается видео, на котором видно двух убитых, предположительно имевших отношение к нападению.

Место и время событий не уточняется.

«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Также в социальных сетях распространено видео задержания двух боевиков на пляже Каспийского моря.

По факту обоих нападений возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Сообщается также о гибели священника церкви в Дербенте, на которую было совершено нападение.

Количество пострадавших, по данным местным телеграм-каналов, возросло до 23 человек, погибших — до пяти.

*** 19:24

Неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале, ранен сотрудник полиции, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Дагестана в своем телеграм-канале.

В Махачкале — столице северокавказского региона России — неизвестные, одетые в черное, обстреляли полицейских.

«В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС», — сообщили в пресс-службе дагестанского МВД.

По данным регионального МВД на 19:06 по местному времени, один сотрудник правоохранительных органов был убит, 6 полицейских — ранены.

«Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная», — сообщили позже представители регионального отделения ведомства в своем телеграм-канале.

Ранее появлялись сообщения о нападении на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. Один сотрудник полиции был убит, а другой — ранен, сообщили в дагестанском МВД.