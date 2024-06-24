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Нападения в Дагестане: что известно
В результате атак на храмы и полицейских в Дербенте и Махачкале погибли около двадцати человек, пять нападавших убиты. Объявлен трехдневный траур
Нападения в Дагестане: что известно
Изображение: фрагмент видео, распространенного в социальных сетях / Others
24 июня 2024 г.

В воскресенье вечером в дагестанских городах Дербент и Махачкала произошли нападения на православные храмы, синагоги и полицейских, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц стали жертвами теракта.

По данным Национального антитеррористического комитета, пять нападавших были убиты: двое в Дербенте и трое в Махачкале. В Махачкале и Дербенте введен режим контртеррористической операции, продолжающийся до сих пор.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Дагестане объявлен трехдневный траур.

В Дербенте были атакованы храм Покрова Пресвятой Богородицы и синагога Келе-Нумаз. В результате нападения на синагогу начался сильный пожар, который удалось потушить только ночью. В Махачкале стрельба произошла возле поста ДПС и синагоги на улице Ермошкина. Также были обстреляны полицейская машина и Свято-Успенский кафедральный собор.

В результате нападения был убит протоиерей Николай Котельников, служивший в Дербенте более 40 лет. Зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие перерезали ему горло.

Трое из четырех убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был задержан и исключен из «Единой России». Соболезнования в связи с нападением выразили президенты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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