По сообщениям телеграм-каналов Baza и Shot, 28-летний Кагиров, мастер спорта по вольной борьбе и воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова, был одним из убитых террористов. Официального подтверждения его причастности к теракту пока нет.

Кагиров, уроженец Сергокалинского района Дагестана, провел два боя в ММА, оба из которых завершились победой.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Адиль и Осман Омаровы. Еще одного убитого нападавшего опознали как племянника Омарова, 32-летнего Абдусамада Амадзиева.

Пресс-служба «Единой России» сообщила об исключении Магомеда Омарова из партии. Он был секретарем дагестанского отделения «Единой России». Ранее сообщалось о его задержании и проведении обысков в его доме.

В воскресенье вечером в дагестанских городах Дербент и Махачкала произошли нападения на православные храмы, синагоги и полицейских, в результате которых погибли более 20 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц стали жертвами теракта.

По данным Национального антитеррористического комитета, пять нападавших были убиты: двое в Дербенте и трое в Махачкале. В Махачкале и Дербенте введен режим контртеррористической операции, продолжающийся до сих пор.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Дагестане объявлен трехдневный траур.