ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Убийство полицейских в Азербайджане
В Баку при задержании преступника погибли трое полицейских и один гражданский. Правоохранители нейтрализовали стрелка
Убийство полицейских в Азербайджане
Фото: Trend / Others
24 июня 2024 г.

В поселке Шувалан Хазарского района Баку 24 июня произошла стрельба при попытке задержания неоднократно судимого Ровшана Аллахвердиева, находящегося в розыске.

МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана сообщили, что Аллахвердиев оказал вооруженное сопротивление и убил троих сотрудников полиции и одного мирного жителя.

В сообщении говорится, что он пытался прикрыться членами своей семьи и открыл огонь по полицейским из карабина «Ланкастер». «Стрелявший был ликвидирован в результате ответных мер, предпринятых сотрудниками полиции», — говорится в заявлении. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Вчера вечером в Дагестане произошли нападения на православные храмы, синагоги и полицейских в Махачкале и Дербенте, в результате чего погибли около двадцати человек. По информации властей, шесть нападавших были убиты. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил ночью, что жертвами нападений стали «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us