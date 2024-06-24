В поселке Шувалан Хазарского района Баку 24 июня произошла стрельба при попытке задержания неоднократно судимого Ровшана Аллахвердиева, находящегося в розыске.

МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана сообщили, что Аллахвердиев оказал вооруженное сопротивление и убил троих сотрудников полиции и одного мирного жителя.

В сообщении говорится, что он пытался прикрыться членами своей семьи и открыл огонь по полицейским из карабина «Ланкастер». «Стрелявший был ликвидирован в результате ответных мер, предпринятых сотрудниками полиции», — говорится в заявлении. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Вчера вечером в Дагестане произошли нападения на православные храмы, синагоги и полицейских в Махачкале и Дербенте, в результате чего погибли около двадцати человек. По информации властей, шесть нападавших были убиты. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил ночью, что жертвами нападений стали «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц.