США не могут смириться с поражением своей политики в Западной Африке, особенно после того, как новые власти Нигера разорвали военное соглашение с Вашингтоном и потребовали от американцев эвакуировать свой контингент из страны. Пентагон планирует еще один заход в регион: председатель Объединенного комитета начальников штабов ВВС США Чарльз Браун намерен посетить африканские страны, чтобы обсудить способы сохранения присутствия США в Сахеле.

Генерал начал визит с Ботваны и заявил журналистам, что собирается провести встречи с несколькими партнерами в регионе. Укрепление отношений с Африкой может «предоставить нам [американцам] возможности для размещения некоторых из наших ресурсов, которые были в Нигере, в других местах», уточнил военачальник. Фактически, США ищут запасной плацдарм для наращивания военного присутствия в Сахеле в противовес России, которая в прошлом году создала Российский африканский корпус и серьезно увеличила влияние в регионе.

По данным агентства Reuters, администрация президента Джо Байдена провела предварительные переговоры с Бенином, Кот-д’Ивуар и Ганой, обсуждая возможность разместить в этих странах американский военной контингент.

Однако военные США вряд ли смогут в ближайшее время воссоздать свой мощный контртеррористический потенциал в этих государствах на том уровне, на каком Пентагон укрепился в Нигере, отмечает издание. В Нигере США успели построить крупную авиабазу 201, вложив в ее строительство более $100 млн. До военного переворота в Нигере в прошлом году база была ключевой для совместной борьбы США и Нигера против терроризма в Сахеле.

Меняющийся политический ландшафт в Западной и Центральной Африке стал серьезной головной болью для США. В регионе за четыре года произошло восемь переворотов, в том числе в Нигере и соседних Буркина-Фасо и Мали. Пришедшие к власти силы выступают против Запада и все больше склоняются к сотрудничеству с Россией.

Вывод войск США из Нигера должен завершиться 15 сентября. На авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом Диори Хамани в столице Нигера Ниамее, осталось около 600 военнослужащих.