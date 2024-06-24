Кристиан Тейн, ключевая фигура движения за независимость Новой Каледонии, был арестован после масштабных беспорядков, охвативших французскую тихоокеанскую территорию в прошлом месяце, сообщает BBC.

Согласно информации, Теин и несколько других членов Координации действий на местах (CCAT), обвиняемых в организации беспорядков, были арестованы в среду вместе с руководителем группы по связям с общественностью Брендой Ванабо.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен охарактеризовал CCAT как «мафиозную организацию». Однако в самом CCAT отрицают свою причастность к насилию, связанному с беспорядками.

В ответ на протесы французское правительство направило 3,500 сотрудников службы безопасности и временно закрыло международный аэропорт Нумеа.

Споры разгорелись из-за поправки, разрешающей французам, прожившим в Новой Каледонии не менее 10 лет участвовать в провинциальных выборах. Канаки опасаются, что это приведет к увеличению французского влияния и снижению электорального веса местного населения.

Последний референдум о независимости, как и предыдущие, показал, что большинство жителей хотят остаться в составе Франции. Однако, по утверждениям Парижа, сильное движение за независимость подпитывается извне. В частности, глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве в ситуацию в Новой Каледонии. По его утверждению, Баку поддерживает политические движения, выступающие за независимость от Франции.

Баку обвинения резко отвергает. Вместо этого МИД Азербайджана призвал Париж «вспомнить историю преступлений» против коренных народов в «рамках колониальной политики страны», а «также зверские убийства миллионов невинных людей».