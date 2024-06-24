Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий видеоагентству Ruptly, прокомментировав критику в свой адрес и адрес школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов заявил, что случившееся накануне в Дагестане нападение — «зверский и не людской поступок». Он выразил удивление, почему от него требуют специального осуждения. По словам спортсмена, совершенно очевидно, что убийства людей являются преступлением.

«Заходить в монастырь и убивать человека только за то, что исповедует другую религию - разве и так не понятно, что это зверский и не человеческий поступок?», - задался вопросом всемирно известный спортсмен. «У нас в Дагестане живут более 30 национальностей, большинство исповедуют ислам, но есть и иудеи, есть и христиане».

«В пяти минутах от моего дома людей убивали. И как это может быть нормальным? У меня дети там живут, у меня мама там живет, у меня семья там живет, брат, родственники, и в пяти минутах от меня, до утра я с людьми на связи. И как я на это должен реагировать?», - сказал Хабиб.

Хабиб также опроверг информацию, согласно которой один из террористов был воспитанником школы единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова. Он отметил, что тот лишь проходил там двухмесячную тренировку.

«Он прошел один тренировочный лагерь у нас в зале пару месяцев. Он не воспитанник нашей школы. Это абсолютная чушь, это не правда», - подытожил спортсмен.

Ранее бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков обвинил Хабиба Нурмагомедова в связях с терактом, приписав известному спортсмену «радикальную исламскую позицию», а его школам единоборств — участие в «подготовке террористов».