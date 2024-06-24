Министр иностранных дел Хакан Фидан подверг критике страны Запада и существующую международную систему за их вклад в трагедию, которая сегодня разворачивается в секторе Газа.

«Израильский режим под руководством Нетаньяху проводит политику полного уничтожения палестинского движения сопротивления, <…> узаконивая и институционализируя оккупацию, которую он осуществляет уже много лет. Он осуществляет систематический план войны до конца. Европейские государства и США сделали многое, чтобы поддержать эту политику Израиля. Тот факт, что массовые убийства продолжаются, что международная система ничего не предпринимает, говорит и о том, что позже проявятся и другие ее трещины», — отметил глава турецкой дипломатии в интервью телеканалу Habertürk.

При этом он подчеркнул, что мировая общественность прекрасно понимает ситуацию и потому отстаивает право палестинцев на собственное государство.

«Война в Газе и раскол мира, тот факт, что большинство мира встало на сторону Палестины, имеет большое значение для хода развития мира», — заявил министр Фидан.

Он предупредил, что текущая война в регионе рискует расшириться.

«Распространение угрозы и распространение войны — серьезная проблема на данный момент. Израиль может напасть на «Хезболлу», которую он рассматривает как врага. <…> Он может напасть на Ливан».

Глава турецкого МИД затронул также и проблему Кипра в контексте продолжающейся войны в Газе.

«Мы постоянно видим в разведданных, что Южный Кипр используется некоторыми странами в качестве базы для операций против Газы. Когда мы подняли этот вопрос, они внезапно объявили его базой материально-технического снабжения. Это <…> призвано скрыть тот факт, что это военная база. Тот факт, что она используется для операций на Ближнем Востоке, не пойдет на пользу греческой стороне и Греции. Когда вы являетесь участником продолжающихся войн на Ближнем Востоке, этот огонь затронет и вас. Мы находимся в той же географии, и он затронет и нас», — предупредил министр.

«Региональные игроки должны это понимать. Там происходит серьезная милитаризация. Ее необходимо предотвратить», — заключил Фидан.