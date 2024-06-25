Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил об активных усилиях окончательно присоединить Западный берег реки Иордан к Израилю. Ранее СМИ сообщили, что радикальный министр и близкие ему члены движения незаконных поселенцев получили значительные новые юридические полномочия на оккупированном Западном берегу.

Выступая на собрании своей партии, Смотрич сказал, что он «устанавливает факты на местах, чтобы сделать «Иудею и Самарию» (термин, используемый Израилем для обозначения оккупированного Западного берега реки Иордан — ред.) неотъемлемой частью Израиля».

«Мы установим суверенитет <...> сначала на местах, а затем посредством законодательства. Я намерен легализовать молодые поселения [незаконные еврейские поселения — ред.]. «Цель моей жизни — помешать созданию палестинского государства», — подчеркнул Смотрич.

Аннексия и приобретение территории путем военного завоевания запрещены как один из основополагающих принципов международного права, включая устав ООН. Однако это не останавливает Израиль от оккупационных планов: сначала в виде строительства незаконных поселений, что де-факто и есть ползучая оккупация — затем в виде прямого военного вторжения, как это было в случае с Газой.

Израильские радикалы давно пытаются найти способы навсегда захватить или аннексировать Западный берег, который Тель-Авив оккупировал в 1967 году.

Юристы давно предупреждали, что передача контроля над Западным берегом представителям незаконных поселений может привести к тому, что Израиль вступит в конфликт со своими обязательствами по международному праву, в частности, с соглашениями Осло.

Смотрич за прошедшие три года одобрил строительство тысяч новых домов в незаконных поселениях, «легализовал» ранее несанкционированные аванпосты и затруднил палестинцам передвижение по их же территории.