25 июня Верховный суд Израиля единогласно постановил, что военные должны начать призывать ультраортодоксальных мужчин на службу. Инстанция постановила: в отсутствие закона, который проводит различие между студентами еврейских семинарий и другими призывниками, израильская система обязательной военной службы распространяется на ультраортодоксов, как и на любых других граждан.

Суд установил: государство осуществляет «недействительное избирательное правоприменение, которое представляет собой серьезное нарушение верховенства закона и принципа, согласно которому все люди равны перед законом».

Инстанция не уточнила, сколько именно ультраортодоксальных мужчин должны быть призваны.

Согласно давним договоренностям, ультраортодоксальные мужчины были освобождены от обязательного призыва. Эти исключения долгое время вызывали гнев среди светской публики, но пика возмущение достигло во время израильского вторжения в Газу. На этом фоне попытки премьера Нетаньяху и его ультраправых партнеров не призывать ортодоксальных евреев вызывали возмущение у светских партий, оппозиции Израиля, а также у родственников погибших солдат.

Решение суда может привести к распаду правящей коалиции Нетаньяху: ультраправые партии выступают против любых изменений в нынешней системе. Если исключения для призыва ортодоксов будут отменены, правые могут выйти из коалиции — в результате правительство рухнет, а это приведет к новым выборам.

Ультраправый министр Ицхак Гольдкнопф назвал это решение «очень неудачным и разочаровывающим».

Ультраортодоксы рассматривают свое религиозное обучение на постоянной основе как свой вклад в защиту государства Израиль. Ультраортодоксальные мужчины посещают специальные семинарии, которые сосредоточены на религиозных исследованиях, уделяя мало внимания светским темам, таким как математика, английский язык или наука. Критики законопроекта отмечают, что ортодоксы плохо подготовлены к службе в армии или к работе на светских должностях.