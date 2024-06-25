Руководство ХАМАС планирует переехать из Катара в Ирак, поскольку на него усиливается давление со стороны США и Дохи. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The National. По его данным, Вашингтон и катарское руководство давят на ХАМАС, чтобы движение приняло соглашение о прекращении огня, предложенное президентом Джо Байденом.

Газета отмечает, что иракские лидеры согласились перевезти руководство ХАМАС в Багдад. При этом ответственность за защиту лидеров ХАМАС, офисов и персонала в иракской столице обязался взять на себя Иран.

National пишет, что договоренность о переезде ХАМАС в Багдад была достигнута после переговоров между политическим лидером движения Исмаилом Ханией и представителями правительств Ирака и Ирана. Эти разговоры были подтверждены The National высокопоставленным иракским депутатом и лидером политической партии.

Газета цитирует источники, которые сообщают, что группы безопасности и логистики ХАМАС отправились в Багдад, чтобы наблюдать за подготовкой к переезду.

«Этот шаг обсуждался в мае прошлого года политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией и представителями правительств Ирака и Ирана», — говорится в статье со ссылкой на высокопоставленного члена иракского парламента, имеющего тесные отношения с движением.

При этом газета отмечает: «Среди иракских политических групп нет единого мнения о переезде ХАМАС в Багдад». Ряд политиков ‎опасаются, что переезд углубит разногласия Ирака с США.

По данным издания, ХАМАС в этом месяце открыл политическое представительство во главе с высокопоставленным чиновником Мухаммедом Аль-Хафи в Багдаде, а медиа-офис планируется открыть в городе в течение нескольких недель.

Другой источник сообщил, что ХАМАС планирует сохранить некоторую форму представительства в Дохе для наблюдения за отношениями с Катаром, который, как ожидается, станет одним из основных участников послевоенных усилий по восстановлению Газы.

Однако в самом движении не подтвердили слухи о переезде в Багдад. Член политбюро ХАМАС Иззат аль-Риш опроверг сообщения СМИ о том, что движение планирует покинуть Катар и направиться в Ирак, назвав это «‎домыслами»‎.