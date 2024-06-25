Число погибших в результате нападений на синагогу, церкви и пост ДПС в Дагестане увеличилось до 21. В больнице умер еще один раненый полицейский, сообщил глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

Сержант Нариман Насруллаев находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, рассказали «Интерфаксу» в больнице Дербента. Там добавили, что в реанимации остаются пять человек: трое в среднем состоянии и двое – в тяжелом.

Ранее сообщалось, что в результате нападений в Дагестане погибли 20 человек, в том числе 15 полицейских, еще 26 человек получили ранения.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные люди напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. Пятеро нападавших были убиты.

Российские власти заявляли, что к атакам причастны страны Запада и Украина. Американский Институт изучения войны предположил, что нападение организовала северо-кавказская ячейка ДАЕШ – «Вилаят Кавказ».

По факту нападений возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, незаконном приобретении и хранении, а также хищении оружия. В Дагестане с 24 по 26 июня объявлен траур по погибшим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган решительно осудил нападения и подчеркнул, что Турция выступает против всех форм терроризма. Он выразил соболезнования российскому народу в связи с погибшими и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.