Таджикистан занял 143-е место среди 196 стран в мировом рейтинге средней заработной платы по версии онлайн-журнала CEOWorld Magazine. Он оказался в списке существенно ниже Афганистана, раздираемого войной и кризисами на протяжении последних десятилетий.

Оценка среднемесячной зарплаты в Таджикистане, согласно авторам журнала, оказалась на уровне $169.

Рейтинг, однако, учел не самые последние данные. Госкомитет по статистике Республики Таджикистан сообщал о средней месячной зарплате в 2131,80 сомони (около $ 200) в феврале 2024 года.

В свою очередь Афганистан, по версии CEOWorld Magazine, может похвастаться лучшим результатом — с зарплатой в $205. Афганистан перегнал также соседний Пакистан ($163), почти все африканские страны и некогда чуть ли не самую богатую страну Южной Америки — Венесуэлу ($199).

Среди пяти стран Центральной Азии (не учитывая Афганистан) Таджикистан занял последнее место. Лидирующие позиции в регионе, согласно рейтингу, заняли Казахстан и Туркменистан — с $673 и $654 соответственно. Далее следуют Узбекистан со средней зарплатой в $351 и Кыргызстан — с $228.

Среди стран бывшего СССР первое место заняла Россия — там средняя зарплата достигает $2159, утверждают авторы рейтинга.

За ней следуют сегодняшние члены ЕС — Эстония, Литва и Латвия со средними зарплатами $1772, $1628 и $1303 соответственно.

Хуже всего на постсоветском пространстве (за вычетом стран ЦА), по оценкам CEOWorld Magazine, дела обстоят в Украине — там медианная зарплата составила $430.

Стоит отметить, что средний размер оплаты труда по стране — сумма зарплат всего работающего населения, поделенная на число трудоустроенных граждан.