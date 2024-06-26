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Президент Эстонии посетит Турцию
Визит приурочен к 100-летию дипломатических отношений между странами. Президенты стран обсудят двусторонние связи и глобальные вопросы
Президент Эстонии посетит Турцию
Президент Эстонии Алар Карис / Others
26 июня 2024 г.

Президент Эстонии Алар Карис совершит официальный визит в Турцию с 26 по 28 июня 2024 года по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила Администрация президента Турции.

Основные переговоры запланированы на четверг, 27 июня. В ходе встречи лидеры двух стран «всесторонне рассмотрят двусторонние отношения и обсудят совместные шаги, которые могут быть предприняты для развития сотрудничества».

Визит приурочен к знаменательной дате – 100-летию установления дипломатических отношений между Турцией и Эстонией.

Помимо двусторонней повестки, главы государств обменяются мнениями по вопросам взаимодействия Турции и Европейского Союза, а также обсудят актуальные региональные и глобальные проблемы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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