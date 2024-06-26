Министр обороны Турции Яшар Гюлер посетил Ашхабад по приглашению министра обороны Туркменистана Бегенча Гундогдыева, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе визита Гюлер был принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и встретился с национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Затем Гюлер посетил Министерство обороны Туркменистана, где его встретили с военными почестями.

В рамках визита Гюлер также посетил Академию вооруженных сил Туркменистана.