ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Визит главы Минобороны Турции в Туркменистан
Министр обороны Турции Яшар Гюлер посетил Ашхабад по приглашению министра обороны Туркменистана Бегенча Гундогдыева
Визит главы Минобороны Турции в Туркменистан
Министр обороны Турции Яшар Гюлер посетил Ашхабад / Others
26 июня 2024 г.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер посетил Ашхабад по приглашению министра обороны Туркменистана Бегенча Гундогдыева, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе визита Гюлер был принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и встретился с национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Затем Гюлер посетил Министерство обороны Туркменистана, где его встретили с военными почестями.

В рамках визита Гюлер также посетил Академию вооруженных сил Туркменистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us