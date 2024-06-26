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Переворот в Боливии?
Президент Боливии Луис Арсе предупредил о «неправомерном» размещении войск в столице страны, что может говорить о попытке переворота
Переворот в Боливии?
Президент Боливии Луис Арсе / Photo: Reuters
26 июня 2024 г.

Президент Боливии Луис Арсе в среду выразил озабоченность по поводу «нерегулярного» развертывания войск в боливийской столице, что может говорить о возможном перевороте.

Он призвал к «уважению демократии» в сообщении на своей странице в сети X.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как тяжело вооруженные солдаты и бронетехника собираются на центральной площади Мурильо в столице.

«Трое начальников вооруженных сил пришли выразить наше беспокойство. Будет новый кабинет министров, наверняка многое изменится, но наша страна больше не может продолжать жить так», - заявил генерал Хуан Хосе Зунига местной телестанции.

Бывший президент Боливии Эво Моралес в своем сообщении на X осудил движение военных на площади Мурильо перед дворцом, назвав это «готовящимся переворотом».

Он обвинил Зунигу в попытке организовать переворот и объявил о всеобщей забастовке, включая призыв к блокировке дорог.

«Мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей», - заявил Моралес.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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