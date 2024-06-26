Европейский Союз стремится создать новый режим санкций для противодействия гибридным атакам, таким как саботаж, вредоносная киберактивность и дезинформационные кампании. Об этом говорится в черновой версии документа Европейского совета, опубликованной в среду.

В четверг и пятницу лидеры стран ЕС проведут совещание, чтобы обсудить различные актуальные вопросы, включая войну РФ против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, проблемы безопасности и обороны, а также последние политические события в Грузии. Одним из ключевых вопросов будет обсуждение новых мер по борьбе с гибридными атаками, число которых возросло за последний год.

«Европейский совет решительно осуждает все виды гибридной деятельности, включая запугивание, саботаж, манипулирование информацией и вмешательство, дезинформацию, вредоносную киберактивность и использование мигрантов третьими странами», – говорится в проекте документа.

В ответ на «дестабилизирующие действия России за рубежом» Европейский совет призывает продолжить работу над созданием нового режима санкций.

Литва настаивает на необходимости более жесткого подхода к таким атакам. В мае НАТО выразил глубокую обеспокоенность недавними гибридными атаками, затронувшими Великобританию, Германию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию и Эстонию, возложив ответственность за эти действия на Россию.