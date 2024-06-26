В матче финального тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года сборная Турции одержала победу над Чехией со счетом 2:1. Игра проходила в Гамбурге и была отмечена удалением чешского полузащитника Антонина Барака на 20-й минуте.

Голы забили Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Дженк Тосун (90+4) за Турцию. За Чехию на 66-й минуте отличился Томаш Соучек. Благодаря этой победе Турция набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе, впервые с 2008 года.

Сборная Турции вновь впервые с 2008 года пробилась в плей-офф турнира. Примечательно, что, как и 16 лет назад, именно турецкая команда не пустила Чехию в плей-офф европейского чемпионата.

В параллельном матче сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию 2:0, обеспечив себе третье место и путевку в 1/8 финала. Чехия, набрав лишь 1 очко, заняла последнее место в группе и покидает турнир.

В 1/8 финала Турция встретится с Австрией 2 июля в Лейпциге, а Грузия сыграет с Испанией 30 июня в Кельне. Чемпионат Европы 2024 года проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.