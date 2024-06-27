Боливийские военные отступили от президентского дворца в Ла-Пасе в среду вечером, а предводитель неудачного переворота был впоследствии арестован. Президент Луис Арсе заявил о попытке насильственного захвата власти и призвал к международной поддержке.

Ранее в этот день военные подразделения под командованием Хуана Хосе Зуниги, накануне лишенного генеральского звания, собрались на центральной площади Пласа Мурильо, где находятся президентский дворец и Конгресс. Свидетель сообщил агентству Reuters, как бронированный автомобиль протаранил дверь президентского дворца и внутрь ворвались солдаты.

Спустя несколько часов, по словам очевидцев, солдаты ушли с площади, а полиция взяла ее под контроль.

Боливийские власти арестовали Зунигу и увезли его. Его местонахождение в официальных комментариях не уточнялось.

«Сегодня страна столкнулась с попыткой государственного переворота. Сегодня страна вновь столкнулась с заинтересованными в обрушении демократии в Боливии», — прокомментировал события президент Боливии Арсе, обратившись к гражданам с просьбой о консолидации против зачинщиков переворота.

Напряженность в Боливии нарастает в преддверии всеобщих выборов в 2025 году, когда левый экс-президент Эво Моралес планирует баллотироваться против бывшего союзника Арсе, что приведет к серьезному расколу в правящей социалистической партии и более широкой политической неопределенности.

Недавно Зунига заявил, что Моралес не должен вернуться на пост президента, и пригрозил заблокировать его, если он попытается это сделать, что заставило Арсе сместить Зунигу с должности.

Перед нападением на президентский дворец Зунига выступил перед журналистами на площади и рассказал о растущем гневе в стране, не имеющей выхода к морю, которая переживает экономический спад, истощение резервов центрального банка и давление на валюту боливиано в связи с прекращением экспорта газа.

Позднее в среду генерал Зунига заявил журналистам, что Арсе в воскресенье попросил его «поднять что-нибудь», чтобы повысить популярность. Он, однако, не привел никаких доказательств.

Прокуратура Боливии заявила, что начнет уголовное расследование в отношении Зуниги и других лиц, причастных к попытке переворота.

Общественная поддержка президента Арсе и действующей власти прозвучала от региональных лидеров. Попытку переворота осудили также и консервативные политические оппоненты правительства Боливии, в том числе экс-президент Жанин Анес. Она была заключена в тюрьму в 2022 году на фоне политических волнений.

«Я полностью отвергаю мобилизацию военных на площади Мурильо, которые пытаются разрушить конституционный порядок», — написала она на платформе Х. «Арсе и Эво должны быть повержены путем голосования в 2025 году. Мы, боливийцы, будем защищать демократию».