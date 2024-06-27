26 июня Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль всей границы блока с Россией и Беларусью. Как утверждают восточноевропейские страны, это нужно для защиты восточного фланга ЕС от «‎военных угроз и другой вредоносной деятельности со стороны Москвы‎».

Главный смысл призыва балтийских государств к Брюсселю: нужна финансовая поддержка всех 27 стран-участниц Евросоюза.

«Масштаб и стоимость этого совместного предприятия требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки», — говорится в письме четырех лидеров в адрес председателя ЕС.

По оценкам некоторых дипломатов ЕС, стоимость возведения оборонительной линии вдоль 700 км границы ЕС с Россией и Беларусью составит около €2,5 млрд.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит устранить острую и неотложную необходимость защиты ЕС от военных и гибридных угроз», — уточняют политики.

Гибридные угрозы, как поясняют авторы письма, сочетают военные и невоенные операции, включая информационные и кибератаки, а также отправку мигрантов через границу.

Призыв к созданию совместно финансируемой наземной линии обороны на восточной границе Европейского союза дополняет более раннюю инициативу Греции и Польши по созданию системы единой европейской ПВО, которая будет координировать ныне разрозненные системы защиты стран ЕС.

Европейские инвестиции в сферу обороны станут одной из главных тем обсуждения между лидерами ЕС на саммите, который стартует 27 июня в Брюсселе. Лидеры сообщества стремятся успеть финализировать самые спорные предложения в сфере обороны и помощи Украине до 1 июля, когда председателем Евросоюза на полгода станет Венгрия. Неизвестно, согласится ли Будапешт одобрить запрос восточноевропейских соседей и профинансировать строительство заградительной системы на границе с РФ и Беларусью, учитывая прагматичные отношения Венгрии с руководствами обеих стран.