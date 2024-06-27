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Израиль грозит отправить Ливан в «каменный век»
Тель-Авив повышает градус эскалации с «‎Хезболлой»‎, обещая полностью уничтожить Ливан
Израиль грозит отправить Ливан в «каменный век»
Reuters / Reuters
27 июня 2024 г.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что не хочет войны с Ливаном, но может отбросить страну «обратно в каменный век», если «Хезболла‎»‎ не прекратит атаки на израильский север. Это не первый раз, когда Галант выступает с подобными угрозами, про «‎каменный век»‎ он говорил и ранее. Но сейчас, на фоне растущей напряженности между Бейрутом и Тель-Авивом, эти слова звучат уже не просто как угроза.

Ранее глава гуманитарной миссии ООН Мартин Гриффитс предупредил, что конфликт Израиля и Ливана будет «потенциально апокалиптическим», последствия будут огромными для обеих сторон, учитывая масштабный ракетный арсенал «‎Хезболлы»‎.

Гриффитс отметил: Ливан считается «точкой возгорания, которая запалит все остальные», включая Сирию и Ирак.

Опасения, что столкновения ливанцев и израильтян могут перерасти в полномасштабную войну, только усилились в последние недели. В мае и июне Израиль и «‎Хезболла»‎ увеличили трансграничные атаки. В середине июня израильский Генштаб сообщил, что одобрил планы наземного вторжения в Ливан. Это вызвало новые угрозы со стороны лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — группировка опубликовала аэрофотосъемку израильской Хайфы, пообещав разрушить город.

Союзники Израиля, включая США, стремятся избежать войны Тель-Авива с Ливаном. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон ведет «довольно интенсивные переговоры» с Израилем, Ливаном и другими сторонами и считает, что ни одна из сторон не стремится к «крупной эскалации».

Остин отметил, что еще одна война с «Хезболлой» может иметь «ужасные последствия для всего Ближнего Востока», и призвал Йоава Галанта к дипломатическому решению.

Пока Израиль наращивает угрозы, западные страны спешат эвакуировать своих граждан из Ливана. 26 июня Германия вслед за Канадой «настоятельно попросила» своих граждан в Ливане покинуть страну — речь идет о более 45 тыс. немцев, проживающих или отдыхающих в арабской стране.

Хасан Насралла в своем выступлении на прошлой неделе заявил, что лидеры ополчений из Ирана, Ирака, Сирии, Йемена и других стран ранее предлагали отправить десятки тысяч бойцов на помощь «Хезболле», но он отказал, отметив, что у группировки уже есть более 100 тыс. бойцов.

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