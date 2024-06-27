Министерство национальной обороны Турции провело еженедельное информационное совещание для прессы, на котором обсуждались ключевые вопросы безопасности страны.

В отношении ситуации на севере Ирака представители министерства опровергли информацию о создании турецкими военными контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах. По их словам, такие пункты создаются иракскими местными властями в координации с турецкой стороной. Министерство также сообщило о продолжающихся технических работах по созданию Совместного оперативного центра с Ираком.

В отношении борьбы с ФЕТО (признанной в Турции террористической организацией — прим.ред.), представители министерства подчеркнули: «Наша борьба с ФЕТО продолжается с особой тщательностью. ВС Турции являются одним из наиболее бдительных учреждений в борьбе с ФЕТО, потому что ВС Турции — это учреждение, которое больше всего пострадало от этой ситуации».

Комментируя возможность глобального конфликта, источники в министерстве заявили, что никто не желает такой мрачной перспективы, как третья мировая война, особенно Турция, но в ведомстве подчеркнули, что турецкая «армия готова к любому сценарию». Там заверили, что Вооруженные силы Турции являются динамичной и хорошо подготовленной армией, постоянно проводящей операции и обновляющей свои планы в соответствии с текущими оценками глобальной ситуации.