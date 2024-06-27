Во вторник NASA сообщило, что выбрало компанию SpaceX для строительства корабля, который доставит Международную космическую станцию (МКС) обратно через атмосферу Земли для последующего затопления в Тихом океане. МКС планируют списать к 2030 году.

Компания Илона Маска получила контракт с потенциальной стоимостью $843 млн на разработку и постройку космического корабля под названием US Deorbit Vehicle.

«Выбор американского деорбитального корабля для Международной космической станции поможет NASA и его международным партнерам обеспечить безопасный переход на низкую околоземную орбиту по окончании работы станции», — говорится в заявлении представителя американского космического агентства.

NASA планирует получить право собственности на космический корабль после того, как SpaceX сконструирует его, и контролировать операции на протяжении всей миссии.

МКС весит 430 тонн и является самой большой конструкцией, когда-либо построенной в космосе.

Основываясь на прошлых наблюдениях за тем, как другие станции, такие как «Мир» и Skylab, распадались при входе в атмосферу, инженеры NASA ожидают, что МКС распадется в три этапа.

Большая часть материала испарится, но крупные части, как ожидается, уцелеют. По этой причине NASA нацелилось на район Тихого океана под названием Пойнт-Немо, один из самых отдаленных районов мира, известный как кладбище спутников и космических кораблей.

Первый сегмент МКС был запущен в 1998 году, а с 2001 года на ней постоянно находится международный экипаж.

США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ЕКА) обязались эксплуатировать станцию до 2030 года, хотя Россия, пятый партнер, взяла на себя обязательства по эксплуатации только до 2028 года.

Несколько компаний работают над созданием коммерческих преемников МКС, среди них — Axiom Space и Blue Origin Джеффа Безоса.