Представитель Совета по правам человека РФ (СПЧ) заподозрил иностранцев в готовности взяться за оружие внутри России. Это прозвучало на следующий день после того как в Генпрокуратуре РФ предупредили, что разжигание ненависти к мигрантам может привести к «развалу России».

«Почти 40% приезжающих в Россию мигрантов не уважают наши традиции, 26% — готовы отстаивать с оружием в руках свои традиции на территории России», — заявил член СПЧ РФ Кирилл Кабанов, выступая на юридическом форуме в Петербурге и ссылаясь на необнародованные отчеты.

Правозащитник заявил, что школы ММА и незарегистрированные молитвенные помещения представляют опасность для страны.

«У нас есть проблема: так называемые подпольные клубы ММА и подпольные молельные дома», — отметил Кабанов, поддержав позицию главы Следственного комитета Бастрыкина.

Он также обвинил прокуратуру в отсутствии уголовных дел по факту обнаружения таких мест.

«Кстати, единственно кто возбуждает по этим фактам уголовные дела — это Следственный комитет, а прокуратура упирается», — сетует Кабанов.

Стоит отметить, что Кирилл Кабанов не впервые обвиняет выходцев из Центральной Азии в готовности взяться за оружие в России, в 2023 году представитель СПЧ РФ высказал аналогичное заявление, но указывал другую цифру. В 2023 году он утверждал, что 40% мигрантов готовы взяться за оружие.

«Одной из структур государства были проведены опросы среди мигрантов — граждан Средней Азии. Один из вопросов звучал так: «Готовы ли вы с оружием в руках отстаивать свои национальные и религиозные ценности на территории Российской Федерации?» Прямой вопрос. 40% ответили «да»! Это не фейк, это реальный отчет», — заявил тогда Кабанов.

Ранее, в мае, Кабанов заявил о «перерождении» Дагестана в «оплот чуждого и враждебного нам радикализма, псевдорелигиозной и культурной нетерпимости». Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал тогда слова Кабанова, назвав их «бредом», за которым нет «добрых намерений».