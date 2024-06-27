Президент Эстонии Алар Карис прибыл с официальным визитом в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча лидеров состоялась в Президентском комплексе в Анкаре. После официальной церемонии приветствия главы государств провели личную беседу. На повестке дня — всесторонний обзор двусторонних отношений и обсуждение возможных совместных шагов по укреплению сотрудничества между странами.

Визит приурочен к 100-летию установления дипломатических отношений между Турцией и Эстонией. Помимо двусторонней повестки, лидеры обменяются мнениями по вопросам отношений Турции и Европейского Союза, а также обсудят актуальные региональные и глобальные проблемы.