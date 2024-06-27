ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и Эстонии проводят встречу
В Анкаре состоялись переговоры лидеров двух стран, приуроченные к 100-летию установления дипломатических отношений
Президенты Турции и Эстонии проводят встречу
Алар Карис и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
27 июня 2024 г.

Президент Эстонии Алар Карис прибыл с официальным визитом в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча лидеров состоялась в Президентском комплексе в Анкаре. После официальной церемонии приветствия главы государств провели личную беседу. На повестке дня — всесторонний обзор двусторонних отношений и обсуждение возможных совместных шагов по укреплению сотрудничества между странами.

Визит приурочен к 100-летию установления дипломатических отношений между Турцией и Эстонией. Помимо двусторонней повестки, лидеры обменяются мнениями по вопросам отношений Турции и Европейского Союза, а также обсудят актуальные региональные и глобальные проблемы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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