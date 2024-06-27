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Трагедия на железной дороге в Словакии
Столкновение международного поезда с автобусом привело к гибели четырех человек. Движение по важной железнодорожной ветке приостановлено
Трагедия на железной дороге в Словакии
Фото: @Terror_Alarm / Others
27 июня 2024 г.

В четверг в словацком городе Нове-Замки произошло столкновение с автобусом международного поезда Eurocity, следовавшего по маршруту Прага-Будапешт. В результате инцидента погибли четыре человека, еще пять получили ранения.

По данным словацкой железнодорожной компании ZSSK, в момент аварии в поезде находилось более 100 пассажиров. Столкновение произошло около 17:00 по местному времени.

Очевидцы сообщают о возгорании двигателя поезда. Автобус также получил серьезные повреждения.

На место происшествия выехал министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

В связи с аварией временно закрыто движение по важной железнодорожной ветке, соединяющей Братиславу и Будапешт. Пассажиры поврежденного состава эвакуируются автобусами в приграничный город Штурово.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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