В четверг в словацком городе Нове-Замки произошло столкновение с автобусом международного поезда Eurocity, следовавшего по маршруту Прага-Будапешт. В результате инцидента погибли четыре человека, еще пять получили ранения.

По данным словацкой железнодорожной компании ZSSK, в момент аварии в поезде находилось более 100 пассажиров. Столкновение произошло около 17:00 по местному времени.

Очевидцы сообщают о возгорании двигателя поезда. Автобус также получил серьезные повреждения.

На место происшествия выехал министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

В связи с аварией временно закрыто движение по важной железнодорожной ветке, соединяющей Братиславу и Будапешт. Пассажиры поврежденного состава эвакуируются автобусами в приграничный город Штурово.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.