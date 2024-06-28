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Байдена назвали «слабым палестинцем»
Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Джо Байдена «слабым палестинцем» и обвинил в слабой поддержке Израиля
Байдена назвали «слабым палестинцем»
Photo: Reuters / Reuters
28 июня 2024 г.

Во время дебатов, транслируемых CNN, кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Джо Байдена в слабой поддержке Израиля в войне с ХАМАС, назвав его «слабым палестинцем».

«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — заявил Трамп.

По мнению Трампа, Израилю должно быть позволено «довести дело до конца» в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Ранее США заявили, что готовы снять запрет на поставки американского оружия Тель-Авиву. Несмотря на то, что еще в мае президент Джо Байден выражал обеспокоенность из-за возможного применения американских вооружений против мирных жителей Газы.

Фактически США признали, что готовы удовлетворить все просьбы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который на прошлой неделе обрушился с публичной критикой на администрацию Байдена из-за поставок оружия.

Белый дом ранее неоднократно отрицал задержки поставок оружия Тель-Авиву, помимо одной партии тяжелых бомб. Нетаньяху же утверждал, что Вашингтон еще в марте резко урезал отправки оружия Израилю.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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