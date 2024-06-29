Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым, национальным лидером Туркменистана и председателем Халк Маслахаты.

Согласно информации из Администрации турецкого президента, в ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул перспективы развития турецко-туркменских отношений во всех областях, включая многосторонние форматы. Турецкий лидер также воспользовался случаем, чтобы поздравить Бердымухамедова с днем рождения.