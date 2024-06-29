ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поздравил Бердымухамедова
Лидеры Турции и Туркменистана провели телефонный разговор, затронув двусторонние отношения и глобальные вопросы
Президент Эрдоган поздравил Бердымухамедова
Реджеп Тайип Эрдоган и Гурбангулы Бердымухамедов / Фото: АА / Others
29 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым, национальным лидером Туркменистана и председателем Халк Маслахаты.

Согласно информации из Администрации турецкого президента, в ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул перспективы развития турецко-туркменских отношений во всех областях, включая многосторонние форматы. Турецкий лидер также воспользовался случаем, чтобы поздравить Бердымухамедова с днем рождения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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