Брюссель распространил на Минск часть санкций, ранее введенных в отношении Москвы, чтобы предотвратить обход ограничений со стороны России.

«Эти меры решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», – говорится в сообщении Совета ЕС.

Евросоюз дополнительно ограничил экспорт товаров и технологий морского судоходства, предметов роскоши и товаров, которые могут укрепить промышленность Беларуси. Также введены ограничения на поставки товаров двойного назначения и на экспорт товаров и технологий для переработки нефти и сжиженного природного газа.

Новые санкции также касаются импорта белорусских алмазов, золота, угля и сырой нефти. Запрещено предоставление услуг белорусскому правительству, госорганам и связанным с ними структурам. Введен запрет на перевозку товаров автотранспортом по территории стран ЕС с прицепами и полуприцепами на белорусских номерах.

24 июня Евросоюз утвердил новый пакет санкций в отношении России, который охватил 116 человек и компаний. ЕС также ввел запрет на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Евросоюз продолжит покупать российский газ, но его реэкспорт будет запрещен.