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Си ждут в Центральной Азии
О государственных визитах Си Цзиньпина в Астану и Душанбе сообщили в китайском МИД
Си ждут в Центральной Азии
Фото: Reuters / Others
30 июня 2024 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин с официальными визитами посетит Казахстан и Таджикистан 2—6 июля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая в воскресенье.

Пекин активизировал дипломатические усилия в Центральной Азии, а Си призвал к углублению экономических связей во время прошлогоднего саммита. Во встрече, организованной Пекином, приняли участие лидеры нескольких стран региона.

«Председатель Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Астане, и совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан, говорится в заявлении официального представителя МИД Китая, опубликованном в воскресенье. Два государственных визита Си в ходе поездки состоятся по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, добавили там же. Центральная Азия является критически важным звеном китайского проекта развития международной инфраструктуры «Пояс и путь». На саммите в мае прошлого года Китай пообещал расширить транспортное сообщение с регионом и начать строительство газопровода Центральная Азия - Китай.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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