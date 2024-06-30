После терактов 23 июня в Махачкале и Дербенте участились обвинения в радикализме и «смешивании преступников со всеми верующими». Об этом написал глава Дагестана Сергей Меликов в телеграм-канале. Он назвал это травлей, заявив, что такие высказывания являются «опасными» и «неосторожными».

«Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии. Иначе как травлей это не назовешь», — написал он в телеграм-канале.

Меликов подчеркнул, что «весь Дагестан» не несет ответственности за террористов, с которыми республика готова «биться до последнего патрона». Он связал негативные заявления с попыткой провести «социальный эксперимент» над республикой.

Отмечая странность попыток связать теракт с событиями в аэропорту Махачкалы прошлого года, Меликов заверил, что расследование будет объективным, а виновные понесут наказание. Он также поддержал перенос судебных разбирательств в Краснодарский край для исключения субъективного фактора.

Меликов указал, что заявления некоторых депутатов Госдумы о возврате дел в Дагестан были «странными» и не согласованными, отметив, что «гражданское общество республики едино как никогда».

23 июня боевики напали на храмы и полицейских в Махачкале и Дербенте, в результате чего погибли 21 человек. Было возбуждено дело о теракте. В прошлом году в аэропорту Махачкалы произошли антисемитские беспорядки.

Ранее член Совета по правам человека заявил об усилении радикализма в регионе, а в Госдуме предложили ограничить ношение никабов. Прежде Меликов поддержал запрет, но подчеркнул, что не считает никабы проявлением радикализма.