ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует Кыргызстану
Анкара предложила помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия в Ошской области, где погибли 8 человек
Турция соболезнует Кыргызстану
МИД Турции / Others
30 июня 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с последствиями наводнения в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана.

«Мы глубоко опечалены гибелью людей и вынужденной эвакуацией более тысячи людей в результате недавнего наводнения в городе Ноокат Ошской области Кыргызской Республики», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Анкара выразила соболезнования народу Кыргызстана и заявила о готовности оказать любую помощь для устранения последствий этого бедствия.

По данным МЧС Кыргызстана, в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области погибли 8 человек, из них 5 — дети и подростки. Стихийное бедствие также привело к разрушению мостов, повреждению электрических подстанций и размытию дорог.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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