В конце прошлой недели Google анонсировал самое масштабное обновление своего онлайн-переводчика Google Translate за все время его существования.

«Мы используем технологии искусственного интеллекта, чтобы расширить количество используемых языков. Благодаря нашей крупной языковой модели PaLM 2 мы добавим 110 новых языков в Google Translate, что станет самым большим расширением за всю нашу историю», — отмечается в заявлении.

По данным компании, это обновление охватывает более 614 млн человек, что составляет примерно восемь процентов населения Земли.

«Некоторые из них — это основные мировые языки с более чем 100 млн носителей. На других говорят небольшие общины коренных народов. А некоторые не имеют почти ни одного носителя языка, но ведутся активные усилия по их возрождению», — говорится в релизе Google.

Среди 110 новых языков в Google Translate представлены и пять тюркских: башкирский, чувашский, якутский, тувинский и крымскотатарский. Кроме того добавлены: аварский, бурятский, чеченский, осетинский, удмуртский, коми и луговомарийский.

В будущем Google рассчитывает создать модель искусственного интеллекта, которая будет поддерживать 1000 наиболее распространенных языков по всему миру.