В Иерусалиме 30 июня прошли массовые протесты против призыва в армию студентов ешив — религиозных школ для ультраортодоксальных евреев. На прошлой неделе Высший суд Израиля постановил начать немедленный призыв в армию всех мужчин ортодоксов — ранее на протяжении почти полувека ультрарелигиозные евреи освобождались от военной службы. Теперь же, чтобы продолжать боевые действия в Газе и потенциально разжечь войну с Ливаном, израильтянам нужно больше военных.

В ходе протестов ортодоксы забросали камнями автомобиль министра жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа, а позже полностью сожгли машину. Не повезло и другому министру: разъяренные протестующие напали также на автомобиль бывшего лидера партии «Яхадут ха-Тора» Яакова Лицмана. Дошло до столкновений с полицией, были задержаны пять человек, один офицер полиции был госпитализирован.

Демонстранты в основном принадлежали к экстремистской группировке «Иерусалимская фракция», насчитывающей около 60 тыс. членов, которая регулярно выступает против призыва студентов ешив.

Ультраортодоксы возмущены действиями своих собственных законодателей, которые, будучи членами коалиции, поддержали решение о призыве ортодоксов. Кроме того, снижен возраст призыва на обязательную службу для студентов ешив — с 26 до 21 года.

Протестующие несли плакаты с надписями «Мы не будем записываться во вражескую армию» и «Мы умрем, но не запишемся».

По заявлению полиции, протестующие также бросали предметы в офицеров и поджигали мусорные баки. Для разгона участников беспорядков полиция применила водометы, однако это не помогло. После наступления темноты толпа направилась в сторону центра Иерусалима, где беспорядки стали еще более жестокими.

После решения Высшего суда ряд правых политиков из коалиции премьера Биньямина Нетаньяху выразил протест и даже пригрозил выйти из правящего альянса, однако в итоге эти угрозы так и остались лишь угрозами. Генпрокурор Израиля потребовал от армии начать призыв ортодоксов немедленно, уже с 1 июля страна намерена призвать более 3 тыс. студентов ешив.