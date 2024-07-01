Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группы активистов, которые, по утверждениям спецслужбы, планировали объявить о смене власти в стране и захватить здание Верховной рады. Этот план должен был быть реализован после празднования Дня Конституции, который отмечается в Украине 28 июня.

СБУ утверждает, что группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». По плану заговорщиков, в центре Киева должна была быть организована протестная акция, участники которой не знали о заговоре и его истинных целях.

Спецслужба заявляет, что задержанные намеревались «расшатать общественно-политическую ситуацию» в стране, что должно было «сыграть в пользу России». Однако о прямой связи задержанных с Москвой в сообщении СБУ не говорится.

Имена задержанных не называются, но среди них есть представители общественных организаций из Киева и других городов Украины. Все задержанные стали подозреваемыми по уголовному делу о действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват власти. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее, в мае, СБУ заявила, что предотвратила покушение на президента Владимира Зеленского. Согласно утверждениям следствия, покушение должны были организовать сотрудники охраны президента.