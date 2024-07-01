С 1 июля Венгрия на шесть месяцев становится председателем Совета Европейского союза — фактически, это делает ее главной страной в сообществе. Больше всего это вызывает тревогу у Киева — ранее именно венгерские власти выступали против выделения Украине дополнительных пакетов помощи и оружия.

В прошлом году Европарламент попытался лишить Венгрию возможности председательствовать в ЕС. В частности, парламент принял необязательную резолюцию, в которой подчеркивается отход Будапешта от демократических ценностей и ставится под сомнение способность страны достойно занять шестимесячное председательство в блоке. Однако резолюция прошла без последствий — Венгрия все равно стала председателем.

Будапешт настаивает на том, что готов взять на себя «обязанности и ответственность» за управление блоком из 27 стран.

«Мы будем честными посредниками, добросовестно работая со всеми государствами-членами и институтами», — заявил министр по европейским делам Янош Бока в середине июня, представляя программу председательства.

«В то же время мы считаем, что у Венгрии есть все полномочия для проведения сильной европейской политики. Наша работа будет отражать это видение Европы», — добавил министр.

Слоган шестимесячной программы Венгрии — «Сделаем Европу снова великой» — повторяет лозунг бывшего президента США Дональда Трампа, «хорошего друга» Орбана, и уже вызвал переполох в Брюсселе.

Хотя Орбан ранее в своей риторике стремился расколоть Европу, которую он часто сравнивал с СССР, он понимает, что председательство в Совете ЕС не позволит ему достичь своей цели и ослабить Евросоюз.

Страна, председательствующая в Совете, должна определять приоритеты европейской политики, организовывать дебаты между странами-членами и искать компромисс между ними в отношении рассматриваемого законодательства, оставаясь при этом беспристрастным посредником. Все это не дает Орбану той полноты власти, о которой он мечтает.

Некоторые члены европейских институтов обеспокоены тем, что Венгрия имеет тесные связи с Кремлем — с начала войны в Украине венгерский глава МИД Петер Сийярто продолжает ездить на переговоры в Москву. Венгрия не разорвала газовые контракты с РФ, несмотря на давление всех остальных европейских стран.

В этих условиях в ЕС опасаются, что Будапешт заморозит выделение помощи Киеву.

Потенциально Орбан может ставить палки в колеса и при назначении европейских чиновников. Так, на прошлой неделе венгерский премьер пытался сорвать сделку по возвращению Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Однако ему это не удалось.

В отместку фон дер Ляйен отложила визит вежливости в Будапешт, первоначально запланированный на начало председательства.