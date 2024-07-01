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На Западе ждут войну в Ливане через 2-3 недели
Немецкая газета со ссылкой на источники сообщила о предполагаемых датах начала войны между Израилем и «Хезболлой»
На Западе ждут войну в Ливане через 2-3 недели
Фото: Reuters / Others
1 июля 2024 г.

Израиль может начать военную операцию против движения «Хезболлы» на юге Ливана уже во второй половине июля.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Согласно информации, западные дипломаты предполагают, что израильская военная операция может начаться «на третьей или четвертой неделе июля».

Ранее на фоне потенциальной эскалации на ливано-израильской границе многие страны призвали своих граждан покинуть Ливан, включая Канаду, Германию, Нидерланды и США.

При этом США опубликовали этот призыв после визита главы Министерства обороны Израиля в Вашингтон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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