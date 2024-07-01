Турецкая оборонная компания в течение года поставит в Эстонию 100 машин Yörük 4x4. Автомобили разработаны с учетом специфических потребностей эстонской армии.

Президент Эстонии Алар Карис недавно посетил предприятие Nurol Makina, одного из ведущих турецких производителей бронетехники.

Во время своего визита Карис, среди прочего, осмотрел Yörük 4x4 — известный на международном уровне как NMS 4x4.

Карис похвалил Nurol Makina за качественную продукцию, устойчивость и быстрые сроки поставки, которые он назвал причинами выбора компании для удовлетворения потребностей эстонской армии.

18 октября 2023 года Nurol Makina подписала контракт с Центром оборонных инвестиций Эстонии (ECDI) на поставку 100 автомобилей Yörük 4x4.

Ожидается, что Nurol Makina поставит автомобили в течение года.

Карис подчеркнул важность быстрой поставки, отметив, что ситуация в области геополитической безопасности в их регионе сейчас более напряженная, чем была в предыдущие десятилетия.

«У Турции большой опыт ведения современных войн, что непосредственно отражается в разработке бронетехники и военного оборудования. Война в Украине показала, что необходимо наращивать потенциал оборонной промышленности союзников, и Турция с ее инновационной и способной оборонной промышленностью является лидером и примером для подражания», — заявил президент Эстонии.

«Мы ценим турецкое оборонное производство, потому что Турция - ключевой союзник НАТО, сильный и способный в военном отношении», - сказал Карис.

«И Эстония, и Турция находятся на фронтах НАТО. Они понимают, что значит непосредственно противостоять основным угрозам альянса. Я уверен, что ваши машины будут хорошо служить эстонским Силам обороны, защищая нашу страну и альянс», — заключил он.

Генеральный директор Nurol Makina Энгин Айкол заявил, что испытывает гордость по поводу этого визита. Айкол отметил, что его компания является одним из ведущих мировых производителей бронированных машин такого класса.

Он подчеркнул, что компания уделяет особое внимание совершенствованию этих машин для удовлетворения различных потребностей, особенно потребностей стран НАТО. Более 1700 машин, известных своей высокой мобильностью и уровнем защиты, находятся на вооружении в более чем 20 странах мира.