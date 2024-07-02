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Турция и Кыргызстан обсудили миграцию
Турция и Кыргызстан провели консультации по вопросам миграции и консульских дел
Турция и Кыргызстан обсудили миграцию
Турция и Кыргызстан провели консультации по вопросам миграции и консульских дел / Others
2 июля 2024 г.

Под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Ясина Экрема Серима и заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Алмаза Имамгазиева состоялись турецко-кыргызские консультации по вопросам миграции и консульских дел.

В ходе встречи были всесторонне обсуждены важные для граждан двух стран вопросы, включая визы, проживание, гражданство, водительские удостоверения, правовую помощь, безопасность и борьбу с терроризмом.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о региональном сотрудничестве и совместных проектах в рамках Организации тюркских государств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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