Под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Ясина Экрема Серима и заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Алмаза Имамгазиева состоялись турецко-кыргызские консультации по вопросам миграции и консульских дел.

В ходе встречи были всесторонне обсуждены важные для граждан двух стран вопросы, включая визы, проживание, гражданство, водительские удостоверения, правовую помощь, безопасность и борьбу с терроризмом.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о региональном сотрудничестве и совместных проектах в рамках Организации тюркских государств.