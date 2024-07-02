Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официально выдвинуть Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет включен в бюллетени для голосования в ноябре. Об этом со ссылкой на источники в партии пишет агентство Bloomberg. По его данным, старшие демократы хотят выдвинуть Байдена как можно раньше, чтобы пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах на прошлой неделе.

На дебатах 28 июня Байден выступил «‎чудовищно плохо»‎, констатировали некоторые демократы, призвавшие президента сняться с гонки и уступить другим кандидатам. Газета Washington Post (WP) даже представила список из 10 политиков, которые могут заменить Байдена для схватки с Дональдом Трампом на выборах в ноябре.

Однако сам Байден отказывается выбывать из гонки, а его окружение подыгрывает ему, уверяя, что 81-летний лидер находится «‎в отличной форме»‎. Поражение на дебатах они называют «‎единичным случаем»‎ и напоминают все достижения президента за прошедшие 3,5 года в Белом доме.

По данным Bloomberg, потенциальная дата выдвижения Байдена — 21 июля, когда комитет по проверке полномочий съезда Демократической партии соберется в виртуальном формате.

Демократы планировали выдвинуть 81-летнего Байдена на съезде в августе, чтобы гарантировать его появление в избирательном бюллетене в Огайо, где крайний срок для регистрации кандидатов был 7 августа. Однако теперь демократы торопятся успеть завершить все процедуры еще до конца июля.

Национальный комитет Демпартии опровергает слухи о том, что досрочное выдвижение было ответом на последствия выступления Байдена на дебатах. В качестве причины партийные деятели указывают на срок подачи бюллетеней в Огайо. Однако на деле это выглядит слабым прикрытием попытки зацементировать позиции Байдена внутри партии и избавиться от кривотолков о его замене.

Шаг к виртуальному выдвижению Байдена перед съездом гарантирует, что Байден будет включен в государственные бюллетени. Это, как уверяют демократы, позволит партии еще больше сплотиться вокруг своего кандидата, даже несмотря на то, что инсайдеры призывают его уступить место новому кандидату после его неудачного выступления на дебатах. Однако как на такое решение в итоге отреагирует электорат демократов — похоже, покажут только ноябрьские выборы.