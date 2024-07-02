Противники ультраправых сил Франции ведут переговоры о создании единого фронта, чтобы помешать «‎Национальному объединению»‎ (RN) Марин Ле Пен прийти к власти. В первом туре ее партия добилась исторических успехов и получила более 33% голосов. Левый блок получил 28%, а альянс центристов президента Эммануэля Макрона набрал всего 22%.

Такой результат стал серьезным ударом для Макрона, который назначил досрочные выборы после того, как его список потерпел поражение от RN на выборах в Европарламент в прошлом месяце. Теперь Макрон отчаянно ищет союзников, чтобы противостоять правым.

Лидеры как левого Народного фронта, так и центристского альянса Макрона 1 июля сообщили, что заключили сделку. Партии договорились, что снимут своих кандидатов в округах, где другой кандидат имеет больше шансов победить RN в следующем туре 7 июля.

Пока неясно, будет ли этот негласный договор применяться во всех случаях — например, готовы ли члены партии Макрона уступить, если их обходит кандидат из крайне левой партии «Непокоренная Франция» (НФ) Жан-Люка Меланшона. Партия известна своими радикальными предложениями в сфере экономики, они, в частности, предлагают резко повысить налоги на прибыль корпораций и богатых.

Макрон 1 июля заявил, что все идеологические разногласия отходят в сторону — недопущение большинства правых в парламенте стало главным приоритетом, пишет агентство Reuters. Источник издания отметил, что французский лидер закончил свою речь на заседании в Елисейском дворце призывом: «В атаку!»

RN потребуется не менее 289 мест в парламенте для большинства. По оценкам социологов, если партия покажет такой же результат, как в первом туре, то ей гарантировано от 250 до 300 мест.

Хотя так называемый «республиканский фронт» против ультраправых в целом уже удачно справлялся со своей задачей в прошлом, неясно, готовы ли французские избиратели терпеть коалиционное правительство Макрона и дальше.