Российские силы в Украине захватили неповрежденную систему наведения ракеты ATACMS производства США, сейчас Минобороны РФ изучает американскую военную технологию. Об этом сообщает государственное информационное агентство РИА.

На видео, опубликованном изданием, виден эксперт по вооружениям, лицо которого скрыто балаклавой. По его словам, он исследует систему наведения ракеты Army Tactical Missile Systems (ATACMS), которая, по-видимому, была сбита российскими войсками. Агентство Reuters, которое опубликовало новость, уточняет, что не смогло подтвердить или опровергнуть заявления военного эксперта и заметку РИА.

Госагентство также показывает, как эксперт демонстрирует этикетки на задней стороне системы наведения GPS ракеты, которые указывают на то, что она была произведена на складе армии США в Алабаме. Военный объясняет, что захваченное оборудование позволяет России изучить, как ракеты управляются во время полета.

Военные США не комментировали сообщения РИА.

Виктор Литовкин, российский полковник в отставке, сообщил новостному порталу Lenta.ru, что Москва пытается выявить любые слабые места западного оружия и использовать полученную информацию для улучшения своей способности сбивать ракеты ATACMS.

«Мы можем перенастроить наши зенитно-ракетные комплексы, которые должны сбивать их (ракеты), и мы можем перенастроить и настроить наши системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты», — подчеркнул Литовкин.

Вашингтон начал поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS несколько месяцев назад — до этого почти два года США отклоняли все запросы Киева на поставку оружия такой дальности. Ракеты могут поражать цели на расстоянии до 300 км — это примерно вдвое превышает дальность действия систем HIMARS, которые США начали поставлять Украине в 2022 году.

Москва осудила Вашингтон за поставку оружия, назвав это эскалационным шагом. Россия утверждает, что США помогают Украине в их запуске, что Вашингтон отрицает.