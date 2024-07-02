Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна готова отправить миротворческие войска в Газу. Политик отметил: при таком раскладе малайзийские войска будут действовать совместно с Индонезией. Но для этого нужен соответствующий мандат от Совбеза ООН.

1 июля Ибрагим уточнил, что он «приветствует идею сотрудничества в малазийско-индонезийской международной миротворческой миссии» во время телефонного разговора с избранным президентом Индонезии и министром обороны Прабово Субианто.

«Касаясь гуманитарной ситуации в Палестине, я проинформировал (Прабово) о готовности Малайзии сотрудничать с Индонезией в любой миротворческой миссии, если ООН предоставит нам мандат», — написал Ибрагим в Facebook.

Ни одна из этих стран не признает Израиль в качестве независимого государства и не имеет с ним каких-либо дипломатических или экономических отношений.

Ранее израильские СМИ обвиняли Ибрагима в антисемитских высказываниях. Ему припоминают, в частности, то, как он, будучи лидером оппозиции, утверждал, что шпионы израильской спецслужбы «Моссада» контролируют правительство Малайзии. Также он заявлял, что евреи контролируют фирму по связям с общественностью, нанятую тогдашним премьер-министром Наджибом Разаком.

При этом в 2012 году Ибрагим заявил The Wall Street Journal, что «поддерживает все усилия по защите безопасности Израиля». Этот комментарий вызвал бурю возмущения в Малайзии, которая решительно поддерживает палестинцев в конфликте с Израилем.

В апреле израильский чиновник допустил, что Индонезия может нормализовать отношения с Израилем в рамках сделки, чтобы облегчить вступление самой густонаселенной мусульманской страны мира в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Против этого шага в настоящее время выступает Израиль.

Ранее США допускали, что власть в Газе после завершения израильского вторжения могут получить умеренные арабские государства — так в Вашингтоне называют арабские страны, установившие связи с Израилем. Среди них Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Однако пока ни одно из этих государств не поддержало это предложение, настаивая, что власть в Газе должна принадлежать самим палестинцам.