В северной Индии произошла трагедия на религиозном собрании индуистов. По меньшей мере 116 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате давки в районе Хатрас штата Уттар-Прадеш, примерно в 200 км от Нью-Дели.

Инцидент произошел во вторник, когда тысячи людей собрались на мероприятие в жаркую погоду. Администратор района Хатрас, Ашиш Кумар, сообщил India Today, что инцидент произошел из-за «переполненности в то время, когда люди пытались покинуть место проведения мероприятия».

Чайтра В., высокопоставленный чиновник штата, предположила, что причиной могли стать скользкая грязь и поиск воды из-за жары.

«Там, должно быть, было около 50 000 человек <...> у ворот на шоссе одни люди шли налево, другие - направо, давка возникла из-за этой неразберихи», — рассказал индийским СМИ свидетель Суреш Чандра.

Видеозаписи с места происшествия показывают тела погибших, сложенные в грузовики, а также личные вещи жертв, разбросанные по территории.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх распорядился провести расследование. Премьер-министр Нарендра Моди объявил о компенсации семьям погибших в размере 200 000 рупий ($2 400) и 50 000 рупий ($600) пострадавшим.

Это одна из крупнейших трагедий подобного рода в Индии за последние годы. Ранее в стране уже происходили инциденты с массовыми жертвами на религиозных мероприятиях, что часто объясняется недостаточным мерами безопасности.