Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями после заседания кабинета министров под руководством главы государства.

В ходе выступления президент подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для предотвращения лесных пожаров, 90% из которых вызваны человеческим фактором. По его словам, важные меры включают использование 26 самолетов, 105 вертолетов и более 5000 наземных единиц техники.

«В настоящее время 14 наших беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 наблюдают за зеленым отечеством круглосуточно», — отметил Эрдоган. Глава государства подчеркнул, что Турция является одной из двух стран в мире, использующих беспилотники в борьбе с лесными пожарами.

Эрдоган также выразил обеспокоенность по поводу агрессивных действий Израиля, получившего поддержку западных сил. «Усиление атак на Ливан и угрожающая риторика вызывают у нас серьезные опасения по поводу будущего нашего региона», — заявил он.

Президент подчеркнул, что «без прекращения агрессии Израиля под руководством Нетаньяху ни одно государство в нашем регионе, включая Турцию, не будет в безопасности».

Президент Турции также заверил, что страна не претендует на чужие земли и суверенитет, подчеркнув важность сохранения территориальной целостности и национального единства Сирии. «Мы не претендуем на чужие земли и суверенитет», — сказал он, добавив, что Турция стремится видеть демократическую, процветающую и сильную Сирию.

Эрдоган также отметил, что Турция не допустит, чтобы те, кто нашел убежище в стране, пострадали. «Мы знаем, как ломать грязные руки, тянущиеся к нашему флагу, и также будем ломать руки, тянущиеся к угнетенным, нашедшим убежище в нашей стране», — заявил он.

Президент заверил, что Турция не поддастся ненавистнической риторике, фашизму и расистскому вандализму. «В Кайсери был спровоцирован хаос из-за крайне отвратительного случая домогательства. Мы очень хорошо знаем, кто за этим стоит», — подчеркнул он, добавив, что страна не позволит заманить себя в коварную ловушку.