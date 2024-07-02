Марьям Хассейн, 24-летняя мусульманка, работавшая специальным помощником в Министерстве внутренних дел США, подала в отставку в связи с несогласием с политикой администрации Байдена в отношении конфликта между Израилем и Палестиной.

«Как мусульманка и американка, я не могу продолжать работать на администрацию, которая игнорирует голоса своего неоднородного персонала, продолжая финансировать и содействовать геноциду палестинцев, проводимому Израилем», — рассказал Хассейн о причине своего увольнения.

Она раскритиковала администрацию за игнорирование мнений сотрудников, призывающих к справедливости для палестинцев, и обвинила президента Байдена в продолжении финансирования насилия и распространении антиарабских стереотипов.

«Когда моя семья и я, наряду с другими мусульманами и арабскими американцами, пришли голосовать за президента Байдена в 2020 году, это было потому, что кампания Байдена обещала справедливость. Это обещание и вера в администрацию были разрушены», — добавила Хассейн.

Ее отставка стала частью волны протестов среди государственных служащих США. За последнее время около 11 человек покинули свои посты в знак несогласия с позицией Вашингтона по конфликту в Газе.

По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта 7 октября в Газе погибло не менее 37 900 палестинцев, преимущественно женщин и детей, и 87 060 получили ранения. Сектор Газа находится в тяжелом гуманитарном кризисе из-за продолжающейся блокады.